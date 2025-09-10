Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione e non riconoscibile, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio nelle campagne della Nurra, tra Monte d’Accoddi e l’area industriale di Truncu Reale.

La scoperta è stata fatta da due passanti lungo la strada provinciale 56: insospettiti, hanno subito dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sassari, insieme a polizia e vigili del fuoco. Presenti anche il pubblico ministero di turno, Ermanno Cattaneo, e il medico legale per un primo sopralluogo.