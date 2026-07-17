Con profondo dolore l’Avis Provinciale di Sassari e tutte le Avis del territorio salutano Giampietro Arras, storico presidente dell’Avis Comunale di Anela, scomparso nella giornata di ieri dopo una lunga malattia.

Nato nel giugno del 1969, Arras guidava la sezione comunale dal 2003, quando aveva scelto di ricostituire l’Avis di Anela, riportandola a essere un punto di riferimento per la promozione della donazione del sangue nel paese. Da allora ha dedicato oltre vent’anni al volontariato, mettendo sempre al centro i valori della solidarietà e del dono.

Benvoluto da tutta la comunità, collaborava con le associazioni del territorio ed era presente nell’organizzazione delle iniziative e delle feste del paese, contribuendo con entusiasmo e mettendo a disposizione anche la propria strumentazione musicale. Il suo impegno andava ben oltre l’attività associativa, diventando un esempio di partecipazione alla vita della comunità.

Tra i momenti più significativi del suo percorso da presidente c’è il 2017, quando riuscì a portare ad Anela l’Assemblea Provinciale dell’Avis di Sassari, un traguardo importante e motivo di orgoglio per un comune con meno di seicento abitanti.

L’Avis Provinciale di Sassari lo ricorda con un messaggio di profondo affetto: "Con profondo dolore e commozione, l’Avis Provinciale di Sassari si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità dell’Avis Comunale Anela per la prematura scomparsa del presidente Giampietro Arras. Giampietro è stato una colonna portante del nostro territorio: una persona straordinariamente stimata, che ha guidato la sede di Anela con dedizione incrollabile fin dai primi anni 2000, promuovendo con l’esempio i valori del dono e della solidarietà. La sua passione e il suo impegno costante lasceranno un vuoto incolmabile in tutta la grande famiglia Avis, ma il suo esempio continuerà a guidarci. Buon viaggio, Giampietro. Che la terra ti sia lieve".

I funerali saranno celebrati domani, 18 luglio, alle ore 10, nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano ad Anela. Attorno alla famiglia si stringerà l’intero mondo Avis.