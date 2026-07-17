Giornata dura sul fronte degli incendi in Sardegna, con diversi interventi che hanno richiesto l’attivazione della macchina antincendio sul territorio regionale.

Oltre alle fiamme a Narcao, nel Sulcis, nel territorio del Goceano, con incendi a Bono e Bottidda, il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento di un rogo divampato nelle campagne del Comune di Teti, in località Masolo Prano. Per fronteggiare le fiamme è intervenuto anche un elicottero proveniente dalla base operativa di Sorgono. A coordinare le attività sul posto è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Sorgono.

La macchina regionale antincendio continua dunque a operare su più fronti per contrastare le fiamme e mettere in sicurezza le aree coinvolte.