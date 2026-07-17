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Oltre a quello a Narcao, nel Sulcis, il Corpo Forestale della Sardegna è impegnato anche oggi, venerdì 17 luglio 2026 ed ennesima giornata di fuoco, a fronteggiare un vasto incendio nelle campagne di Bono, in provincia di Sassari, precisamente in località Pedra Tunda.
Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela e, sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bono.
Un altro rogo in questa giornata bollente è divampato nelle campagne del Comune di Bottidda, dove il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela e Farcana. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bono.