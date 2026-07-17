Nei prossimi giorni, il clima raggiungerà livelli estremi in Italia: il Sud sarà vicino ai 50 gradi, mentre al Nord si verificheranno forti temporali. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, le temperature saliranno fino a 42°C a Cagliari, 41°C a Foggia, 40°C a Terni, 39°C a Matera e Ascoli Piceno, 38°C a Firenze, 37°C a Roma e 36°C a Milano. Si prevedono picchi di 46°C nell'entroterra della Sardegna e 45°C in Sicilia. Tuttavia, la terza ondata di calore dovrebbe attenuarsi gradualmente a partire da lunedì 20 luglio.

Grazie allo spostamento dell'anticiclone africano verso ovest nelle prossime ore, le temperature inizieranno a diminuire. Lunedì, al Nord, si registrerà un lieve rinfrescamento, con massime intorno ai 32-33°C; da martedì anche le regioni del Centro beneficeranno di temperature più miti, intorno ai 32-34°C. Al Sud e nelle Isole, il caldo intenso continuerà, seppur in modo leggermente attenuato, con punte di 38°C in Sicilia e 36°C in Sardegna, ma l'aria risulterà meno opprimente.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio

Cielo generalmente sereno con presenza di polvere desertica.

Temperature: minime stazionarie; massime in lieve aumento sul settore orientale e in lieve calo su quello occidentale.

Venti: brezze sulla costa orientale, deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti occidentali e al locale rinforzo nelle ore centrali della giornata sul resto dell'isola.

Mari: poco mossi, localmente mossi nelle Bocche di Bonifacio in serata.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 18 luglio

Cielo generalmente sereno.

Temperature: in calo in entrambi i valori.

Venti: brezze sulla costa orientale, deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti occidentali e al locale rinforzo nelle ore centrali della giornata sul resto dell'isola.

Mari: poco mossi, localmente mossi lungo la costa occidentale e nelle Bocche di Bonifacio.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate dalla persistenza della circolazione anticiclonica che garantirà cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie o localmente in lieve aumento. I venti soffieranno pevalentemente a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.