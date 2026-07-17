È stato convalidato durante la mattina di oggi, venerdì 17 luglio 2026, l’arresto dell’allevatore 61enne fermato dai Carabinieri di Iglesias con l’accusa di detenzione illegale di esplosivi ad alto potenziale. Al termine dell’udienza con rito direttissimo, l’Autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento e disposto nei confronti dell’indagato il divieto di dimora, concedendo i termini a difesa.

L’operazione è scattata dopo una serie di informazioni raccolte dai militari, che ipotizzavano la presenza di materiale illecito nelle disponibilità dell’allevatore, già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il supporto di due squadre dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e di due unità cinofile dello stesso reparto e del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno quindi effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, in una zona periferica del centro abitato.

Durante i controlli all’interno dell’ovile utilizzato dall’indagato sono stati trovati circa 19 metri di spezzoni di miccia detonante contenenti esplosivo ad alta potenzialità. Il materiale, considerato altamente pericoloso, è stato messo in sicurezza dagli artificieri dell’Arma e posto sotto sequestro penale.

Dopo le formalità di rito, l’uomo era stato accompagnato al proprio domicilio agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.