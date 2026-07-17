Piccolo come un batuffolo, indifeso e fragile: ad appena 10 giorni di vita, un cucciolo si è ritrovato intrappolato in una condotta fognaria, lontano dal calore della sua mamma e dei suoi fratellini. Una storia che sembrava poter avere un finale drammatico, ma che grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine e soccorritori si è trasformata in un piccolo miracolo.

Il cagnolino è stato salvato grazie al delicato e lungo intervento della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale di Torino. Dopo ore di lavoro, gli operatori sono riusciti a raggiungerlo e a liberarlo dalla condotta in cui era rimasto incastrato in modo da non far male al piccolo.

Tra le braccia protettive di Ivan e Matteo della Questura di Torino, il piccolo ha trovato il primo momento di sicurezza dopo tanta paura. Affidato alle cure dei veterinari, è stato controllato e assistito prima di poter tornare finalmente dalla sua mamma.

Il momento più emozionante è arrivato poco dopo: il cucciolo è stato ricongiunto alla madre e agli altri otto fratellini. La famiglia è stata poi trasferita in una struttura sicura, dove potrà crescere e vivere una vita lunga e piena lontana dai pericoli.

La notizia più bella è che il piccolo, avvolto nuovamente dal calore materno, sta lentamente recuperando le forze. Un lieto fine reso possibile dalla sensibilità e dall’impegno di chi ha scelto di non arrendersi davanti a una vita così fragile.

Perché, come ricorda la Polizia di Stato, ogni vita conta, sempre, ed è fondamentale che nessuno si giri dall'altra parte, mai.