Si prospetta un'altra giornata d'inferno in Sardegna, dove il Corpo Forestale è impegnato con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias a fronteggiare un incendio nelle campagne del Comune di Narcao, in località Riu Frassu. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Carbonia.

Considerata la gravità della situazione, è stato chiamato a operare un ulteriore elicottero della flotta regionale, proveniente dalla base elicotteristica di Pula.

Ma non è l'unico fronte su cui il Corpo Forestale sta operando: con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela, sta infatti combattendo anche un incendio nelle campagne del Comune di Bono, in località Pedra Tunda. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bono.

Un altro rogo in questa giornata bollente è divampato nelle campagne del Comune di Bottidda, dove il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela e Farcana. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bono.

Le altissime temperature di questi giorni non aiutano, e intanto le fiamme continuano a distruggere pezzi di territorio della Sardegna.