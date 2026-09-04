Tragedia nella serata di ieri, giovedì 3 settembre 2026, a Orune, in provincia di Nuoro, dove Luigi Soma, allevatore 63enne, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre stava chiudendo il cancello della sua azienda agricola.

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri e dai soccorritori sul posto, sembra che l'uomo sia sceso dal veicolo senza aver messo il freno a mano. Mentre tentava di chiudere il cancello, il pick-up Toyota si è improvvisamente mosso, travolgendo e schiacciando l'uomo.

Nonostante l'intervento tempestivo degli operatori del 118 e dei Carabinieri, purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell'uomo.