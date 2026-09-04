Il prossimo sarà un fine settimana caratterizzato da sole e temperature elevate, oscillanti tra i 34 e i 37°C, ma che darà presto spazio a un improvviso cambiamento meteorologico a partire dalla metà della prossima settimana.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, esperto meteorologo di iLMeteo.it, questo brusco calo termico sarà causato dall'arrivo di correnti nord atlantiche.

"Fino a martedì compreso - sottolinea - la bolla rovente in espansione da Marocco, Algeria e Tunisia continuerà a soffocare l'Italia e parte dell'Europa meridionale. Si prevedono picchi estremi e pesanti per il mese di settembre: 36°C a Milano, 37°C a Roma e punte fino a 38°C nel Foggiano".

Da mercoledì 9 la situazione cambia radicalmente: le temperature massime crolleranno, assestandosi su più miti 27-29°C da Nord a Sud, con un'alternanza di sole, piogge e venti freschi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per venerdì 4 settembre 2026

Cielo generalmente sereno salvo passaggi di nubi alte nelle ore centrali della giornata. Nebbie o foschie isolate mattutine sul settore occidentale.

Temperature: minime in lieve calo sul settore occidentale e stazionarie altrove, massime in lieve aumento nelle zone interne e in leggero calo su quelle costiere.

Venti: a regime di brezza.

Mari: mossi sul settore occidentale con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio, poco mossi altrove.

Previsioni per sabato 5 settembre 2026

Cielo generalmente sereno.

Temperature: minime in aumento, massime in aumento sul settore orientale e meridionale e stazionarie altrove.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest in attenuazione in serata. Brezze sulla costa sud-orientale.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature saranno stazionarie o localmente in lieve diminuzione in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli a prevalente regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.