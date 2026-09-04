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La Terra sta entrando in "una zona climatica di 'grave pericolo', mai esplorata prima, mentre l’evento di El Niño potrebbe protrarsi fino a febbraio": è l’allarme lanciato dall’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite, che segnala un nuovo scenario di forte preoccupazione per l’evoluzione del clima globale.
Secondo le indicazioni dell’agenzia Onu, il fenomeno di El Niño potrebbe continuare a influenzare il sistema climatico nei prossimi mesi, con possibili conseguenze sulle temperature e sugli eventi meteorologici.
Anche l’Italia continua a fare i conti con una fase di caldo intenso. Il picco delle temperature è previsto infatti almeno fino al prossimo 9 settembre, con condizioni particolarmente calde in diverse aree del Paese.
Da domani, inoltre, torneranno i bollini arancioni nelle città, a indicare un livello di allerta legato alle temperature elevate e ai possibili effetti sulla salute della popolazione.