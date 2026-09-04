La Procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle Forze armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci, dopo un esposto presentato dal Sindacato dei militari e gli avvertimenti del Financial Times su possibili connessioni con la Russia.

Sul tema era intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, lanciando l'allarme sulla possibile ingerenza di Mosca. A confermare l'adozione di contromisure è ora anche il coordinamento dei Servizi segreti, con l'obiettivo di "tutelare la libertà di voto".

Intanto, oggi, venerdì 4 settembre 2026, il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge un nuovo record di longevità. La premier è attesa a Bari in occasione della festa di Fratelli d'Italia.