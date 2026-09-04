"La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare". È il messaggio affidato ai social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, venerdì 4 settembre 2026, giorno in cui il suo governo raggiunge un nuovo primato: con 1.413 giorni dal giuramento, l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, superando il precedente record del Berlusconi II.

La premier, attraverso il suo intervento, rivendica il lavoro svolto dall'esecutivo e indica i principali obiettivi perseguiti in questi anni: "Abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo quante cose restino ancora da fare».

La premier lega quindi il tema della durata dell'esecutivo a quello della solidità della maggioranza. "Non è un caso", secondo Meloni, che i tre governi più longevi siano ora tutti stati guidati dal centrodestra. La stabilità, sostiene, è possibile quando alla base dell'alleanza politica ci sono una visione e obiettivi condivisi: "La stabilità si costruisce quando un'alleanza condivide valori e obiettivi e non se l'unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare".

La giornata odierna si concluderà a Bari, dove questa sera Meloni sarà protagonista del discorso alla festa di Fratelli d'Italia.