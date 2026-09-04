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Doppio incendio nella giornata di oggi, venerdì 4 settembre 2026, in Sardegna, dove due roghi sono divampati nelle campagne di Benetutti, in provincia di Sassari, e Loculi, in provincia di Nuoro.
A Benetutti, in località Campu Mala, il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Anela.
Sul posto operano inoltre due squadre di Forestas, provenienti da Nule e Benetutti.
Un secondo incendio è invece divampato nelle campagne di Loculi, in località M.GU Nuscale, in provincia di Nuoro. Anche in questo caso è impegnato un elicottero leggero del Corpo Forestale, proveniente dalla base operativa di Farcana.
Sul posto sono presenti anche tre squadre di Forestas provenienti da Loculi, Irgoli e Lula.
Il DOS coordine i mezzi aerei, mentre a terra intervengono i Vigili del fuoco.