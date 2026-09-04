Un uomo di 50 anni è stato arrestato all'alba di martedì 1° settembre 2026, dai Carabinieri a Orotelli, nel Nuorese, con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata al termine di alcuni giorni di accertamenti e osservazioni a distanza condotti dai militari della Stazione di Orotelli, coordinati dal Comando della Compagnia di Ottana.

Nel corso dell’intervento, all’interno di un sottotetto adibito a serra, situato nel centro storico del paese, come riferito dai Carabinieri, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana a elevato contenuto di THC. La sostanza era conservata in 11 sacchi e 8 scatoloni, per un peso complessivo di quasi 200 chili.

La droga è stata interamente sequestrata. Alcuni campioni sono stati sottoposti ad analisi grazie alla collaborazione del personale del RIS di Cagliari, che ne ha confermato l’elevato effetto drogante.

Nella giornata di ieri, 3 settembre, il GIP del Tribunale di Nuoro ha convalidato l’arresto e disposto per il 50enne la misura degli arresti domiciliari.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo e monitoraggio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro e svolti quotidianamente sia nelle aree rurali sia nei centri abitati del territorio. Le attività vengono condotte anche con l’impiego di personale in abiti civili, specializzato nelle osservazioni e nella ricognizione degli obiettivi, con l'obiettivo di prevenire e contrastare i reati e individuare coltivazioni e attività illecite legate agli stupefacenti.