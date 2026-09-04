Tragedia all’alba di oggi, venerdì 4 settembre 2026, sul lungomare Poetto, tra Cagliari e Quartu Sant’Elena, dove due giovani anti nel 2008 , Gabriele Galici, 18 anni, di Cagliari, e Filippo Corongiu, 17 anni, di Monserrato, sono morti in un incidente stradale mentre viaggiavano a bordo di uno scooter.

L’incidente si è verificato poco prima delle 5 del mattino, a circa 50 metri dalla rotonda della Bussola, in direzione Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri, lo scooter Honda SH 12 su cui viaggiavano i giovani, avrebbe improvvisamente sbandato per cause ancora da accertare. Il mezzo ha perso il controllo ed è finito contro un palo dell’illuminazione.

L’impatto è stato violentissimo. I due ragazzi sono stati sbalzati dallo scooter e sono finiti sull’asfalto. Alcuni automobilisti che stavano transitando sul lungomare hanno dato immediatamente l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena. Per uno dei due giovani, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorritori era già deceduto. Il secondo ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è morto poco dopo.

I Carabinieri sono ora impegnati negli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dello scooter.