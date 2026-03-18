La Guardia di Finanza di Enna e Sassari hanno smascherato una truffa finanziaria in cui sarebbe coinvolto un uomo di origine rumena residente a Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, dopo che un cittadino di Sassari ha presentato denuncia.

L'uomo truffato è stato indotto a investire su una piattaforma di trading online, con la promessa di grandi profitti. Dopo aver guadagnato 27mila euro, gli è stato richiesto di effettuare ulteriori versamenti per poter riscuotere i suoi profitti, ma alla fine ha perso tutto il denaro investito.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Enna, su incarico della Procura, hanno portato all'individuazione del conto corrente utilizzato per la truffa, intestato all'uomo residente a Valguarnera. Si è scoperto che l'indagato aveva ricevuto ingenti somme di denaro sul suo conto, che successivamente trasferiva su piattaforme di criptovalute per renderle irrintracciabili.

Il giudice ha ordinato il sequestro di due proprietà immobiliari e di 18mila euro, corrispondenti alla somma sottratta all'investitore sassarese, sospettando reati di riciclaggio.