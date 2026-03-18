Un’opportunità concreta per mettersi in gioco, crescere e fare la differenza: è online il nuovo bando del Servizio Civile Universale che prevede la selezione di oltre 65 mila operatori volontari in Italia e all’estero. Tra i protagonisti anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pronto ad accogliere 239 giovani nei suoi progetti dedicati alla sicurezza e alla memoria.

Scegliere di partecipare significa vivere un’esperienza immersiva di 12 mesi accanto ai Vigili del Fuoco, contribuendo attivamente alla sicurezza delle comunità e acquisendo competenze utili anche per il futuro professionale.

Due i progetti disponibili: “Fuoco e memoria: i pionieri della sicurezza”, un percorso dedicato alla valorizzazione della storia e dell’identità del Corpo. L’obiettivo è custodire e trasmettere il patrimonio culturale e operativo dei Vigili del Fuoco, trasformando la memoria in uno strumento utile per affrontare le emergenze di oggi e domani, con 107 posti disponibili in tutta Italia, tra cui sedi a Roma, Milano, Cagliari e Torino; “Oltre le fiamme: la protezione civile dei Vigili del Fuoco”, un progetto orientato alla prevenzione e alla cultura della sicurezza. I volontari saranno coinvolti in attività di informazione e formazione rivolte ai cittadini, per diffondere le buone pratiche di autoprotezione e rendere i territori più sicuri e consapevoli, con 132 posti disponibili, distribuiti in numerose sedi tra cui Bari, Palermo, Perugia e Torino.

Possono candidarsi tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani, dell’Unione Europea o extra UE con Le domande devono essere presentate entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026 tramite la piattaforma online del Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Oltre all’esperienza sul campo, il Servizio Civile offre un vantaggio concreto: chi conclude il percorso senza demerito potrà accedere a una quota di riserva del 15% nei concorsi pubblici, inclusi quelli per entrare nei Vigili del Fuoco.

Un’occasione per crescere, formarsi e contribuire davvero al bene comune. Il messaggio è chiaro: entra in squadra, mettiti al servizio degli altri e diventa parte attiva della sicurezza del Paese.