Attimi di paura nel cuore di Cagliari, dove un’anziana è stata vittima di uno scippo in piena sera nella centralissima Piazza del Carmine. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri, che hanno fermato il responsabile dopo un breve inseguimento.

Secondo quanto ricostruito, un 28enne di origine algerina, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe avvicinato alla donna riuscendo a sottrarle la borsa con un’azione rapida, per poi darsi alla fuga tra le vie del centro.

La scena non è però passata inosservata: una pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata nei consueti controlli, ha notato il giovane mentre scappava a piedi. È scattato immediatamente l’inseguimento, concluso dopo pochi metri con il blocco del sospettato.

La borsa è stata recuperata integralmente e restituita subito alla vittima, visibilmente scossa ma sollevata per il rapido intervento dei militari.

Il 28enne è stato accompagnato in caserma e arrestato con l’accusa di furto con destrezza. In attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle zone più frequentate della città, ma conferma anche l’efficacia del controllo del territorio: la presenza costante delle pattuglie si è rivelata decisiva per garantire un intervento immediato e tutelare i cittadini, soprattutto i più vulnerabili.