A Tempio Pausania, un uomo già noto alle forze dell’ordine è accusato di essere l’autore di una rapina aggravata ai danni di un commerciante locale.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri che stanno ancora indagando sul caso, il presunto autore avrebbe atteso la vittima all’ingresso del negozio, sorprendendola e minacciandola. Si sarebbe poi impossessato del portafoglio con contanti e delle chiavi della casa, dell’attività commerciale e di altri accessi in uso al commerciante. Durante l’azione, la vittima sarebbe stata anche legata, rendendo la rapina ancora più grave e allarmante.

Al termine di una perquisizione domiciliare, l’indagato ha tentato di sottrarsi al controllo lanciandosi da un balcone e cercando di dileguarsi nelle campagne circostanti. I Carabinieri lo hanno poi rintracciato nascosto tra la vegetazione limitrofa, dove si era presumibilmente nascosto per sfuggire all’arresto.

Nel corso delle ulteriori attività investigative sono state recuperate le chiavi sottratte al commerciante, mentre una pistola scacciacani, alcuni capi di abbigliamento e altro materiale sono stati posti sotto sequestro, ritenuti utili per chiarire la dinamica della rapina.

Al momento, l’uomo si trova a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, con le indagini ancora in corso per verificare le reali motivazioni del gesto e l’eventuale coinvolgimento di altr e persone.