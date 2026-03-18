Operazione antidroga a Selargius dove un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato nella serata di ieri, martedì 17 marzo, durante un normale servizio di controllo del territorio. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo mentre percorreva le vie del centro, hanno deciso di fermarlo per un accertamento. Da lì, la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, dove è emerso un vero e proprio “kit” da spaccio.

All’interno dell’appartamento, infatti, sono stati rinvenuti circa 50 grammi di hashish suddivisi in due pezzi, 30 grammi di marijuana, cinque sigarette artigianali già confezionate e ben 400 semi di canapa. Non solo: i Carabinieri hanno sequestrato anche due bilancini di precisione e una somma di denaro contante ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

Per l’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, sono scattati immediatamente gli arresti domiciliari. Nelle prossime ore dovrà comparire davanti all’Autorità giudiziaria per l’udienza di convalida con rito direttissimo.