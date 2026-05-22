La fortuna fa tappa a Cagliari nell’ultimo concorso del 10eLotto. Un giocatore del capoluogo sardo ha centrato una vincita da 50mila euro grazie a un “9 Oro” in modalità Lotto, ottenuto con una giocata da appena 3 euro effettuata in una ricevitoria di via San Simone.

La vincita più alta della giornata arriva dunque dalla Sardegna, mentre altre giocate fortunate sono state registrate nel resto d’Italia.

Ad Albiate, in provincia di Monza e Brianza, sono stati vinti 38.283 euro al Lotto grazie al terno 45-48-85 sulla ruota di Milano. La giocata vincente è stata effettuata in una ricevitoria di via Italia.

Fortuna anche a Brindisi, dove con il 10eLotto sono state registrate cinque vincite da 8.820 euro ciascuna, per un totale di 44.100 euro. Secondo quanto riportato da Agimeg, le giocate sarebbero state effettuate dallo stesso giocatore nella ricevitoria di via Germania, tutte con la modalità frequente.