Giovedì 28 maggio, dalle ore 9:00 alle 11:00, presso l'ex circoscrizione situata in via Poligono a Sassari, si terrà la microchippatura gratuita per cani, iniziativa organizzata congiuntamente dall'Asl Sassari - Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Randagismo e Anagrafe Animale da Compagnia e dal settore Ambiente del Comune di Sassari, nell'ottica di contrastare il fenomeno del randagismo.

Non è richiesta alcuna prenotazione e verranno accettati un massimo di 40 cani in base all'ordine di arrivo, con precedenza per i residenti o domiciliati a Sassari.

Gli animali devono essere privi di parassiti come pulci e zecche, mentre i cani di taglia grande o considerati potenzialmente aggressivi devono indossare la museruola. I proprietari sono tenuti a presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e la scheda anagrafica canina compilata fronte-retro, scaricabile dal sito del Comune di Sassari nella sezione Ambiente.

Al fine di gestire al meglio le numerose richieste, ogni proprietario potrà portare al massimo 4 cani per la microchippatura. Gli eventuali animali eccedenti questa cifra potranno essere microchippati alla fine dell'evento, solo se saranno ancora disponibili microchip.

Il microchip rappresenta un piccolo dispositivo che consente di identificare il cane e il suo proprietario, facilitando il contatto in caso di smarrimento o furto. Si ricorda che La microchippatura è obbligatoria per legge.

Per maggiori informazioni è possibile contattare canilecomunale@comune.sassari.it o chiamare il numero 079279630.