Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, nella veranda di un'abitazione situata al secondo piano di uno stabile in via Mario Boccone, a La Maddalena.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, arrivati sul posto con una squadra. Le operazioni di soccorso hanno consentito di circoscrivere rapidamente il rogo e di spegnere le fiamme, evitando che l'incendio si estendesse alle stanze adiacenti o agli appartamenti vicini.

Non si registrano feriti né persone intossicate.

Al termine delle operazioni, l'area interessata è stata messa in sicurezza. I Vigili del Fuoco hanno inoltre effettuato le verifiche tecniche necessarie per accertare le condizioni e l'agibilità dei locali.