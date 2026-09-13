Tragedia a Villatora, nel Comune di Saonara, in provincia di Padova, dove un uomo settantenne avrebbe ucciso la sua anziana suocera, una donna di 96 anni con problemi di salute, con cui condivideva la casa.

La vittima, come riporta Tg Com 24, era assistita dalla figlia e dal genero, che erano presenti al momento del tragico evento. L'uomo avrebbe confessato di aver soffocato la suocera con un sacchetto dopo che lei aveva manifestato una necessità di assistenza medica.

Dopo il fatto, il genero, pensionato e senza precedenti penali, ha chiamato immediatamente il numero di emergenza 112 per segnalare l'accaduto, e ammettendo di aver causato la morte della suocera. I carabinieri sono intervenuti sul luogo e hanno trovato il corpo senza vita della donna anziana.

Secondo quanto riferito alla polizia e riportato dal quotidiano online, l'uomo avrebbe affermato di aver agito a causa dei continui comportamenti irrazionali della suocera, aggravati dalla sua precaria condizione di salute e dal suo stato emotivo instabile. Ha dichiarato di essere stanco di sentirsi criticato dalla donna.

Sono in corso le indagini mentre è stata disposta l'autopsia sul corpo della donna. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso in carcere a Padova.