Un uomo di 55 anni è morto una settimana dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente in cui erano coinvolti tre cinghiali a Ponte Florio, vicino a Montorio, in provincia di Verona, lo scorso 4 settembre scorso.

La notizia, come riporta Ansa, arriva da fonti dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. L'uomo aveva riportato un grave trauma cranico dopo aver battuto violentemente la testa nella caduta e non si è più ripreso.

Dopo essere stato ricoverato nella Terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, la Commissione ospedaliera si è riunita ieri alle 13:00 per constatare la morte cerebrale.

Inizialmente si pensava che il ciclista fosse stato coinvolto in un incidente con un pirata della strada, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza della Polizia locale hanno dimostrato che l'uomo si è trovato improvvisamente davanti a tre cinghiali sulla strada, ne ha colpito uno e la conseguente caduta gli è stata fatale.



