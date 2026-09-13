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Le operazioni di soccorso per il naufragio del barcone di migranti avvenuto stamani a Steccato di Cutro, nel crotonese, 26 febbraio 2023. I vigili del fuoco operano con sommozzatori e soccorritori acquatici, recuperati al momento 28 corpi senza vita di migranti, 3 trascinati a Botricello e Castro (CZ) dalla corrente. ANSA/ VIGILI DEL FUOCO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++
È stato purtroppo trovato morto l'uomo che era disperso nelle acque di Cala di Trana, a Palau, in Gallura. Il suo corpo è stato recuperato e portato in porto a La Maddalena dai sommozzatori dei vigili del fuoco insieme alle Motovedette CP 870 e B131 della Capitaneria di Porto.
L'uomo, circa 70 anni, si trovava su un gommone con un'altra persona quando è scomparso in acqua dopo aver avuto un malore mentre faceva snorkeling, riemergendo solo per qualche istante. Nonostante l'intervento tempestivo della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco, non è stato possibile salvarlo.
La salma è ora a disposizione del magistrato per valutare la necessità di un'autopsia per determinare la causa del decesso.