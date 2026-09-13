È stato purtroppo trovato morto l'uomo che era disperso nelle acque di Cala di Trana, a Palau, in Gallura. Il suo corpo è stato recuperato e portato in porto a La Maddalena dai sommozzatori dei vigili del fuoco insieme alle Motovedette CP 870 e B131 della Capitaneria di Porto.

L'uomo, circa 70 anni, si trovava su un gommone con un'altra persona quando è scomparso in acqua dopo aver avuto un malore mentre faceva snorkeling, riemergendo solo per qualche istante. Nonostante l'intervento tempestivo della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco, non è stato possibile salvarlo.

La salma è ora a disposizione del magistrato per valutare la necessità di un'autopsia per determinare la causa del decesso.