Il generale di Divisione Stefano Iasson ha fatto visita nei giorni scorsi ai carabinieri delle Compagnie di Alghero e Porto Torres e alla Stazione dell’Asinara, in occasione del suo imminente trasferimento, previsto a settembre, verso un altro importante incarico.

Nelle tre tappe il generale dell'Arma è stato accolto da una rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio nei vari reparti delle Compagnie, ai quali ha ricordato l'importanza dell'impegno che deve essere profuso ogni giorno dai militari dell'Arma di ogni ordine e grado, ribadendo la necessità di "gettare il cuore oltre l'ostacolo" per il bene collettivo.

Il generale Iasson, che ha conosciuto la Sardegna proprio con l'incarico di comandante di Legione, ha voluto salutare tutti i militari, incoraggiandoli nel compiere incessantemente il proprio dovere rinnovando la vicinanza dell'Arma a tutta la cittadinanza e ai turisti, e ha concluso le visite firmando il memoriale del servizio e intrattenendosi con i rispettivi comandanti di Stazione.