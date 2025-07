L’Università di Sassari si conferma tra gli Atenei più apprezzati d’Italia secondo l’ultima edizione della classifica Censis 2025/26. Nella graduatoria dei medi atenei statali – quelli con una popolazione studentesca compresa tra i 10.000 e i 20.000 iscritti – l’Ateneo si posiziona al quarto posto a livello nazionale, con un punteggio complessivo di 88,8. Un risultato che, pur segnando una lieve flessione rispetto all’anno precedente, testimonia la solidità del sistema universitario sassarese e la qualità diffusa dei suoi servizi e delle sue strutture.

A precedere l’Ateneo sardo sono soltanto realtà consolidate come Trento, Udine e la Politecnica delle Marche, con cui l’Università di Sassari condivide una vocazione territoriale forte e una crescente attenzione alla qualità della formazione. Subito dopo, nella stessa fascia di eccellenza, figurano istituzioni come Trieste, Venezia e il Piemonte Orientale, a conferma della competitività del posizionamento raggiunto.

Spicca in modo netto, all’interno della rilevazione, il primo posto assoluto ottenuto dal Corso di Laurea in Medicina Veterinaria nella classifica nazionale dei corsi magistrali a ciclo unico. Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo, che premia il lungo lavoro di potenziamento compiuto dal Dipartimento e dall’Ateneo, anche grazie al fondamentale sostegno della Regione Autonoma della Sardegna. Proprio quest’ultima ha investito oltre 1,7 milioni di euro nel rilancio dell’Ospedale Didattico Veterinario di Sassari, una struttura strategica non solo per la didattica, ma anche per l’assistenza e la ricerca clinica. Il risultato più tangibile di questo percorso è arrivato a giugno 2025, con il prestigioso accreditamento europeo da parte dell’EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education – che certifica la piena conformità della formazione veterinaria sassarese agli standard europei.

Molto positivi anche i risultati registrati nella valutazione delle strutture, ambito in cui l’Università di Sassari conquista la prima posizione tra i medi atenei, a testimonianza degli investimenti compiuti su aule studio, biblioteche, laboratori e spazi per la didattica. Significativo anche il quarto posto nella voce relativa ai servizi agli studenti, che premia la capacità dell’Ateneo di offrire supporti concreti alla vita universitaria, in termini di borse di studio, alloggi e servizi dedicati.

“Consapevole dell’importanza crescente della comunicazione istituzionale, l’Università ha già avviato un percorso strutturato di rafforzamento della propria presenza digitale e del dialogo con la comunità studentesca. È stato predisposto un nuovo Manuale di comunicazione, che raccoglie linee guida operative per la gestione dei canali web e social; i siti dipartimentali sono in fase di rinnovamento completo – con l’obiettivo di concludere il processo entro il 30 settembre – e sono stati individuati referenti per la comunicazione in ogni Dipartimento. Inoltre, grazie al progetto eINS PNRR, è stato attivato un incarico dedicato alla produzione di contenuti multimediali, a supporto delle attività di promozione e orientamento” si legge in una nota.

A partire dall’autunno 2025, l’Ateneo lancerà nuove iniziative di comunicazione rivolte soprattutto agli studenti delle scuole superiori e agli aspiranti iscritti, con l’obiettivo di rendere l’Università sempre più accessibile, vicina e riconoscibile. Tra queste, il debutto di un podcast istituzionale e l’apertura di un canale TikTok ufficiale, pensati per raccontare in modo diretto e coinvolgente la vita universitaria, i corsi di studio e le opportunità formative offerte dall’Ateneo.

“Il primo posto nazionale in Medicina Veterinaria rappresenta per noi un traguardo straordinario – ha dichiarato il Rettore Gavino Mariotti – ma soprattutto uno stimolo a continuare a investire sulla qualità, sull’innovazione e sulla capacità di dialogo con i nostri studenti. I risultati Censis ci consegnano un’Università solida, attrattiva e radicata nel territorio, pronta ad affrontare con coraggio e visione le sfide del futuro”.