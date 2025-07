Una vacanza a Ibiza si è trasformata in tragedia per Francesca Ariazzi, 36 anni, originaria di Brescia, colpita da un malore improvviso pochi istanti dopo essere sbarcata dal traghetto che collega Ibiza a Formentera. La donna si trovava sull’isola spagnola per un soggiorno estivo e si apprestava a rientrare in Italia quando è stata stroncata da un arresto cardiaco.

Il malore è sopraggiunto all’alba del 19 luglio, poco prima delle sei del mattino, in un momento particolarmente critico per i soccorsi, spesso impegnati a prestare assistenza nei principali club dell’isola. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, per coprire i pochi chilometri che separano il porto dall’ospedale Can Misses, sarebbero stati necessari circa quaranta minuti, un ritardo che potrebbe aver inciso sull’esito della vicenda.

Francesca, bancaria come il fidanzato che era con lei al momento del malore, ha perso conoscenza poco dopo essere scesa dal traghetto e non si è più ripresa. Ricoverata in terapia intensiva, ha lottato per cinque giorni nel reparto di rianimazione, ma ogni tentativo dei medici di salvarla si è rivelato vano.

Sul posto sono arrivati immediatamente anche la madre e il compagno, che hanno assistito la giovane nelle sue ultime ore di vita. La famiglia sta ora predisponendo il rientro della salma in Italia. L’intera comunità bresciana è sotto shock per la scomparsa improvvisa della giovane concittadina.