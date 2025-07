Un nido di tartaruga marina della specie "caretta caretta" è stato scoperto nella notte del 23 luglio a Cala Girgolu, nel comune di Loiri Porto San Paolo. Si tratta del primo di quest'anno lungo la costa orientale della Sardegna.

La scoperta è avvenuta grazie a una coppia di turisti che, durante una passeggiata notturna, ha notato una volpe depredare il nido. Dopo aver verificato che si trattava di una deposizione di tartaruga, i turisti hanno immediatamente avvisato l'Area Marina Protetta (AMP) di Tavolara Capo Coda Cavallo.

A seguito della segnalazione, è stato organizzato un intervento tempestivo, coinvolgendo il Comando della Base navale di La Caletta del Corpo Forestale di vigilanza ambientale e la Guardia Costiera. Presente sul posto anche Kira, una cagna addestrata alla ricerca dei nidi di tartarughe.

L'area di nidificazione è stata recintata per prevenire il calpestio da parte dei numerosi vacanzieri e per scongiurare il rischio di ulteriori attacchi da parte di predatori. Gli esperti dell'AMP hanno inoltre installato sensori per monitorare temperatura e umidità. Sarà installata una telecamera di sicurezza con trasmissione in diretta ai referenti dell'AMP, oltre a una copertura per prevenire intrusioni di gabbiani, cornacchie e altri predatori.

“Questa scoperta, registrata per la prima volta nella spiaggia di Porto Taverna, è motivo di orgoglio per le comunità locali che insistono su questo territorio, e certifica il valore dei progetti di conservazione portati avanti in questi anni dall'Ente Gestore” sottolineano dall’Area marina protetta.