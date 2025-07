La Regione programma oltre 6 milioni di euro per l'organizzazione dei corsi in Ingegneria Navale e di Infermieristica nel polo universitario di Olbia. Su proposta dell'assessora della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, la Giunta ha destinato 2.493.000 euro all'Università di Cagliari per l'attivazione e gestione del corso in Ingegneria Navale di Olbia. Altri 750mila euro sono stati destinati all'Associazione Consorzio Polo Universitario Olbia di Olbia quale contributo straordinario per i servizi di supporto amministrativo, organizzativo, logistico, promozionale e di assistenza alla didattica dell'Ateneo di Cagliari.

La Giunta Todde ha inoltre approvato uno stanziamento di 1.974.000 euro destinato all'Università di Sassari per l'attivazione e la gestione del corso di Infermieristica di Olbia. Altri 1.110.000 euro sono stati attribuiti all'Associazione Consorzio Polo Universitario Olbia di Olbia quale contributo straordinario per i servizi di supporto amministrativo, organizzativo, logistico, promozionale e di assistenza alla didattica dell'Ateneo di Sassari.

"Abbiamo scelto di decentrare sia il corso universitario di infermieristica che quello di ingegneria navale a Olbia per dare maggiore scelta e possibilità a studentesse e studenti", spiega l'assessora Portas. "Questo consentirà anche agli universitari di poter studiare nel proprio territorio, senza dover affrontare spese e disagi di trasferte, non sempre sostenibili. Con questi due corsi si vanno inoltre a rafforzare e incrementare queste figure professionali nel territorio".