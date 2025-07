Sono ore di grande apprensione per il ginnasta azzurro Lorenzo Bonicelli, 23 anni, per un grave incidente avvenuto durante la gara agli anelli alle Universiadi in corso a Essen, in Germania.

L’atleta è caduto nel corso della terza rotazione del suo esercizio, riportando una lesione al collo. Immediati i soccorsi da parte dello staff medico dell’organizzazione, con il supporto dei responsabili sanitari di FISU e CUSI. Secondo le ricostruzioni dei presenti Bonicelli sarebbe sempre rimasto vigile ed è stato immediatamente immobilizzato e trasportato al vicino Policlinico universitario, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle vertebre cervicali.

Lo staff tecnico al seguito della nazionale universitaria dopo lo choc "visto il comprensibile coinvolgimento emotivo del resto del team" ha deciso di ritirare la squadra dalla competizione.

Al momento non sono stati diramati bollettini medici ufficiali, ma secondo quanto riportato sui social da Steve Butcher, ex direttore della Federazione Internazionale di Ginnastica, il giovane ginnasta si troverebbe in coma farmacologico dopo l’operazione. “Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue reali condizioni”, ha aggiunto.

L’Italia della ginnastica e tutto il mondo sportivo restano col fiato sospeso, nella speranza di notizie positive nelle prossime ore.