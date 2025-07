Attimi di paura nella notte in via degli Ulivi, a Quartucciu, dove un incendio è divampato al piano superiore di un’abitazione privata, fortunatamente senza provocare feriti. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte: sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, supportate da mezzi provenienti dalla sede centrale.

Le fiamme hanno interessato un appartamento situato al piano alto dell’edificio. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’intera struttura, evitando che il rogo si propagasse al resto dell’abitazione o agli immobili adiacenti.

Terminate le operazioni di spegnimento, è stata avviata un’attività di verifica e accertamento per individuare le possibili cause dell’incendio, al momento ancora in fase di definizione. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte.