Nel fine settimana, dal 19 al 21 settembre, saranno regolarmente garantiti i servizi di continuità assistenziale in Ogliastra. Le sedi operative di Bari Sardo, Baunei, Gairo, Ilbono, Jerzu, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia e Villagrande Strisaili assicureranno copertura ai cittadini.
Il servizio sarà attivo dalle 20:00 di venerdì 19 settembre fino alle 8:00 di sabato 20, per riprendere dalle 10:00 dello stesso giorno e proseguire ininterrottamente fino alle 8:00 di lunedì 22 settembre.
Per quanto riguarda Ilbono, la guardia medica sarà disponibile dalle 20:00 di venerdì alle 8:00 di sabato, dalle 20:00 di sabato alle 8:00 di domenica e ancora dalle 20:00 di domenica alle 8:00 di lunedì.
A Seui, invece, il punto di continuità assistenziale sarà attivo dalle 10:00 di sabato 20 fino alle 9:00 di domenica 21 settembre.
In caso di necessità, i cittadini potranno chiamare il numero unico europeo 116 117: un operatore della Centrale regionale metterà in contatto con il medico di guardia più vicino per consulenze telefoniche o, se richiesto, attiverà il collegamento con il servizio di emergenza urgenza 118.