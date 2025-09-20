Durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano, gli agenti della Stazione Forestale di Marrubiu hanno scoperto una coltivazione di cannabis nascosta nella vegetazione, in una zona impervia. Nell’area sono state trovate circa 40 piante di diverse dimensioni.

Nonostante l’intenso impegno della campagna antincendio, il personale forestale ha avviato subito un’attività investigativa, in collaborazione con i Nuclei investigativi dei Servizi Ispettorati Forestali di Oristano e Nuoro. Dopo giorni di osservazioni, il 12 settembre un uomo di 60 anni del posto è stato sorpreso mentre annaffiava e concimava la piantagione.

Bloccato e identificato, il sospettato è stato arrestato. Gli agenti hanno proceduto al sequestro e all’estirpazione delle piante. Nelle perquisizioni domiciliari, svolte con l’Unità cinofila della Guardia di Finanza di Oristano, sono state trovate infiorescenze di cannabis già essiccate, materiale per la coltivazione, una bilancia di precisione e un fucile da caccia calibro 16 detenuto illegalmente.

Informata la Procura di Oristano, l’uomo è stato arrestato e portato davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto e disposto le misure cautelari dell’obbligo di dimora con limitazioni orarie e obbligo di firma.