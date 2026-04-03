Lo scorso finesettimana, le strade della provincia di Sassari sono finite sotto la lente attenta della polizia stradale, impegnata in un’intensa attività di controllo mirata a contrastare uno dei pericoli più gravi per la sicurezza pubblica: la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Il dispositivo di vigilanza, rafforzato su tutto il territorio, ha prodotto risultati rilevanti. Sono sei, infatti, le patenti ritirate nel corso dei controlli, tutte per violazioni legate allo stato di ebbrezza. Numeri che restituiscono la dimensione di un fenomeno ancora diffuso e tutt’altro che marginale.

Tra gli episodi più significativi emerge quello di un minorenne sorpreso alla guida di una moto 125cc con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti: una condotta particolarmente grave, sia per l’età del conducente sia per il rischio elevato connesso alla guida in stato alterato.

Non meno preoccupante il caso di un altro automobilista, risultato positivo all’alcoltest mentre circolava senza patente. Una doppia infrazione che evidenzia un atteggiamento di totale disprezzo per le regole e per la sicurezza collettiva.

A destare maggiore allarme è stato però un incidente avvenuto lungo la statale 131. Un uomo, alla guida di un veicolo privo di assicurazione, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sottoposto agli accertamenti, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a 2,50 g/l: un valore estremamente elevato, indicativo di uno stato di alterazione tale da compromettere gravemente la capacità di guida.

L’attività della polizia stradale proseguirà anche nei prossimi giorni e sarà ulteriormente intensificata in vista delle festività pasquali, periodo tradizionalmente caratterizzato da un aumento degli spostamenti. L’obiettivo resta quello di prevenire comportamenti pericolosi e garantire condizioni di maggiore sicurezza sulle strade, attraverso una presenza costante e interventi mirati.