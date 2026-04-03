Una mattinata di solidarietà e sorrisi ha animato oggi l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Olbia, dove i Vigili del Fuoco hanno regalato un momento speciale ai bambini del reparto di Neuropsichiatria infantile.

Protagonisti dell’iniziativa, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Sassari che, con il supporto di diverse realtà del territorio, hanno dato vita a un evento capace di unire emozione e vicinanza concreta. Il momento più atteso è stato quello della consegna delle uova di Pasqua: grazie all’utilizzo dell’autoscala, i vigili hanno raggiunto le finestre del reparto per consegnare direttamente ai piccoli pazienti i doni, offerti dall’Associazione Onlus “Gianni Fresu” di Porto Torres.

Un gesto semplice ma carico di significato, che ha portato un sorriso ai bambini e alle loro famiglie, trasformando per qualche ora il reparto in un luogo di festa.

All’iniziativa, ormai appuntamento consolidato nel calendario solidale cittadino, hanno partecipato anche il Moto Club VF, il Moto Fun di Luca Manca, il Moto Club Olbia presieduto da Massimo Monaco, il Moto Club “Tribe Bikers Gallura”, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e i centauri della Polizia Locale di Olbia, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento garantendo sicurezza e supporto al corteo.

Tra applausi e sguardi pieni di meraviglia, la giornata ha confermato il forte legame tra istituzioni, associazioni e comunità locale, portando un messaggio concreto di speranza e vicinanza in un contesto delicato come quello ospedaliero.