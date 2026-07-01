Non è stata una semplice festa di pensionamento, ma l’abbraccio di una grande famiglia. Oggi la sede dell’Avis Provinciale di Sassari si è riempita di sorrisi, applausi ed emozione per salutare Giovanni Casu, il primo dipendente della stessa Provinciale, arrivato al traguardo della pensione dopo quasi vent’anni di servizio.

Sessantaquattro anni, residente a Olmedo, autista professionale con patente C, D e CQC, Casu ha rappresentato per circa vent’anni un punto di riferimento per l’Avis provinciale.

La sua avventura è iniziata nel luglio del 2006, quando collaborava con l’associazione attraverso la propria partita Iva. Quella che sembrava un’esperienza temporanea si è trasformata in una scelta di vita. Il 15 gennaio 2009 arrivò infatti l’assunzione, fortemente voluta dall’allora presidente dell’Avis Provinciale di Sassari Vincenzo Dore, oggi presidente dell’Avis Regionale Sardegna.

"Non avrei mai immaginato di trascorrere tutta la mia vita lavorativa all’Avis - ha raccontato Giovanni Casu senza nascondere l'emozione-. Quando ho iniziato a collaborare pensavo fosse un’esperienza temporanea. Poi è arrivata l’assunzione e, anno dopo anno, mi sono reso conto di aver trovato qualcosa di molto più di un posto di lavoro".

Nel corso degli anni ha visto l’associazione crescere, rafforzarsi e diventare un punto di riferimento sempre più importante per il territorio.

"L’Avis è cresciuta tantissimo - ha ricordato -. Ho avuto la fortuna di conoscere colleghi meravigliosi e di lavorare in un ambiente che considero davvero una grande famiglia".

Parole che oggi hanno trovato conferma negli abbracci e negli attestati di affetto ricevuti durante la festa organizzata nella sede provinciale. Presenti il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori, il presidente dell’Avis Regionale Sardegna, Vincenzo Dore, insieme agli autisti, ai medici, alle dottoresse, agli impiegati e a tutto il personale che in questi anni ha condiviso con lui il lavoro quotidiano.

I presidenti Dettori e Dore hanno voluto ringraziarlo per l’impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati in tutti questi anni, sottolineando come il suo pensionamento rappresenti un traguardo importante nella storia della Provinciale di Sassari. Da parte dei colleghi sono arrivati numerosi attestati di stima, accomunati da un pensiero: Giovanni è stato prima di tutto una persona speciale, capace di creare rapporti autentici con chiunque abbia lavorato al suo fianco.

Tra le persone che hanno condiviso con lui gran parte di questo percorso c’è Liliana Mocci, impiegata della segreteria amministrativa, presente fin dai primi anni dell’esperienza lavorativa di Casu all’Avis.

"Auguro a Giovanni di godersi finalmente la famiglia, come lui desidera. Che si goda questa meritata pensione dopo anni di lavoro assieme, di collaborazione, convivenza e tante risate".

Durante la festa è poi arrivato anche il momento dei regali. Antonio Dettori ha consegnato a Giovanni Casu un crest in segno di riconoscenza per gli anni trascorsi insieme, mentre i colleghi hanno voluto sorprenderlo con un regalo speciale: un pensiero per concedersi finalmente una meritata vacanza e iniziare nel migliore dei modi questa nuova fase della vita.

A condividere questo momento speciale c’erano anche la moglie e i due figli, che hanno assistito con emozione ai tanti attestati di stima e affetto ricevuti da Giovanni da parte dei presidenti. Un saluto che ha sicuramente raccontato, forse più di ogni parola, il legame costruito in quasi vent’anni di lavoro.