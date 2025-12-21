Nella giornata di ieri è stata inaugurata a Santa Maria Coghinas la nuova sede operativa dell’Avis di Valledoria, alla presenza del sindaco Piero Carbini e dei presidenti Avis regionale Vincenzo Dore e provinciale di Sassari Antonio Dettori.

Questo nuovo punto sarà un centro di riferimento per le attività sanitarie legate al controllo e alla salute dei donatori e dei cittadini. Le due giornate dedicate alla prevenzione, “Un dono per chi dona”, sono un ottimo modo per promuovere la cura e il benessere dei donatori di sangue, offrendo screening, raccolta di sangue e altre attività legate all'associazione.

“Un grande ringraziamento ai donatori che hanno garantito le raccolte di sangue negli anni e un plauso alle amministrazioni comunali di Santa Maria Coghinas e Valledoria per il loro supporto e per aver messo a disposizione gli spazi per queste attività”, si legge nella nota.

Il gruppo storico Avis Valledoria Santa Maria Coghinas, con la sua lunga storia di collaborazione dal 1998, è un esempio di dedizione e impegno per la comunità. Nelle due giornate di sabato 20 e domenica 21 sono programmati 188 appuntamenti per il controllo dei nei e della tiroide. L’Avis ringrazia “la presidente Domenicana Dettori e a tutti i volontari per il loro lavoro”.

Tutta la soddisfazione per una giornata più che positiva: “E’ andata benissimo, oltre le aspettative: supereremo i 200 screening”. Un risultato importante per il territorio: “Bisogna imparare a ragionare per territori, anche uno screening vale molto per chi altrimenti sarebbe costretto a spese extra per le visite specialistiche”.