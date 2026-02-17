Denaro contante, monili in oro, gioielli, orologi, oggetti di varia tipologia e biglietti gratta e vinci per un valore commerciale di circa 3500 euro. È quanto recuperato dai Carabinieri di Valledoria, che nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 febbraio, hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato commesso durante la notte ai danni di un’edicola e di una gioielleria del centro.

Allertati dai proprietari, i militari dell’Arma hanno avviato immediate indagini accertando che un individuo si era introdotto prima all’interno di un’edicola e poi in una gioielleria mandando in frantumi le vetrate dei negozi e mettendo a soqquadro le attività.

Come riferito dai Carabinieri, grazie a scrupolosi accertamenti e a una meticolosa analisi della scena del crimine, i militari sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità del responsabile dei furti procedendo quindi nell’immediatezza ad eseguire un’approfondita perquisizione domiciliare presso l’abitazione in uso all’indagato riuscendo pertanto a recuperare denaro contante, monili in oro, gioielli, orologi, oggetti di varia tipologia e biglietti gratta e vinci per un valore commerciale di circa 3500 euro.

La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini.