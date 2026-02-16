Wizz Air continua a scommettere sulla connettività della Sardegna e allarga gli orizzonti della Riviera del Corallo. La compagnia ha annunciato oggi il lancio della rotta Alghero-Skopje: un collegamento che arricchisce ulteriormente il ponte aereo tra l'Isola e l'Europa orientale.

"L'apertura di questa rotta non è un evento isolato, ma la naturale evoluzione di un percorso di crescita che vede Wizz Air sempre più protagonista nello scalo sardo. Dopo il recente lancio dei collegamenti con Tirana, Belgrado e Varsavia la compagnia aumenta l'impegno verso l'area balcanica, rispondendo a una domanda di mobilità sempre più diversificata e curiosa - si legge in una nota diffusa dalla compagnia - La connessione è ideale sia per spezzare la routine settimanale che per pianificare vacanze più lunghe, rendendo l'Est Europa accessibile come mai prima d'ora. Grazie a questi continui investimenti nell'aeroporto di Alghero, Wizz Air ha messo a disposizione dall’inizio delle operazioni nel 2013 oltre 800mila posti per i passeggeri sardi, trasportando oltre 600mila passeggeri da e per l’Aeroporto di Alghero".

Skopje rappresenta una destinazione dal fascino magnetico e inaspettato, capace di offrire un'alternativa vibrante alle classiche mete continentali. Capitale di contrasti e di storia, la città accoglie i visitatori con un mix unico di architettura monumentale, bazar storici e una scena urbana in fermento. La nuova rotta è pensata per offrire ai viaggiatori sardi una fuga verso una cultura ricca e accogliente, perfetta per chi cerca esperienze autentiche oltre i soliti confini, trasformando il viaggio in Macedonia del Nord in una scelta comoda e a portata di mano.

La rotta sarà operata con due frequenze alla settimana (martedì e sabato) e i biglietti sono già in vendita disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da € 39,99. Il primo volo decollerà il 18 luglio 2026.

A garantire il comfort del viaggio sarà la moderna flotta di Wizz Air: il collegamento sarà operato dagli Airbus A321neo, velivoli che coniugano comfort e una migliore qualità di servizio. La scelta di impiegare aeromobili caratterizzati da consumi ridotti, maggiore efficienza operativa e un comfort superiore a bordo, conferma l’impegno della compagnia per una flotta sempre più efficiente e orientata alla migliore esperienza di viaggio possibile.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: "La Sardegna è una terra meravigliosa che merita connessioni all'altezza della sua bellezza. Il nostro obiettivo ad Alghero è chiaro: vogliamo abbattere l'isolamento geografico offrendo rotte dirette, convenienti e stimolanti. Collegare la Riviera del Corallo alla Macedonia del Nord due volte a settimana significa creare nuove opportunità di scambio culturale e turistico, permettendo ai sardi di esplorare nuove frontiere con la facilità di un click e, ovviamente favore l’arrivo di passeggeri stranieri che possano apprezzare le bellezze della Sardegna nel pieno rispetto del suo territorio. Let’s Wizz, Alghero! "

Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di SOGEAAL, ha dichiarato: “L’apertura di questo nuovo collegamento, il settimo di Wizz Air su Alghero, consolida ulteriormente l’interesse e la fiducia che questo vettore ripone sul nostro aeroporto. Wizz Air, una delle principali compagnie aeree europee, grazie alla sua grande capacità operativa, rafforza ulteriormente il proprio ruolo come vettore strategico per la connettività regionale e diventa un partner prezioso per lo sviluppo del territorio."

Con l’aggiunta di questa destinazione, la rete di collegamenti internazionali dallo scalo sardo arriva a sette rotte verso altrettanti paesi includendo le rotte verso Belgrado, Budapest, Bucarest Otopeni, Sofia, Tirana e Varsavia. Nello scalo di Alghero, lo scorso anno, la compagnia ha trasportato oltre 60mila passeggeri (+33,3% rispetto all’anno precedente) con un tasso di completamento del 100%.

Attualmente, Wizz Air opera in Italia un totale di 280 rotte attive verso più di 30 Paesi, servendo 26 aeroporti, di cui 6 basi, e basando 33 aeromobili quest’anno nel Paese. Seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato (10,4%) nel 2026, nel corso di quest’anno offrirà 27 milioni di posti (oltre 142,1 milioni dall’inizio delle operazioni). I passeggeri prenotati lo scorso anno hanno superato i 21 milioni (+8% rispetto all’anno precedente), per un totale di oltre 126 milioni dall’inizio delle operazioni in Italia.