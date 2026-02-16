Attentato incendiario al Poetto: nel mirino è finito il Cocobeach. I danni sarebbero lievi.

Qualcuno si è avvicinato all'ingresso della struttura e ha versato del liquido infiammabile sulla tenda dell'ingresso. In quel momento dentro la struttura si trovava il custode che ha domato il rogo e dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo e della Compagnia di Cagliari che hanno avviato le indagini sull'episodio. I danni non sono ingenti: le fiamme hanno bruciato la tenda e annerito l'ingresso.