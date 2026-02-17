“L’aspetto politico della Sardegna è un disastro. L’amministrazione in carica non ha fatto niente e non si prevede che possa fare qualcosa di buono, tra l’altro abbiamo ancora una sentenza che dovrà essere pronunciata il 27 febbraio sulla possibilità del presidente della regione di rimanere in carica. La Sardegna, così bella e ricca di risorse, dovrebbe essere un eden non solo a livello nazionale, ma a livello europeo. Invece è una regione che campa di sussidi, dove i talenti e le risorse non vengono promossi. E ne fanno le spese i sardi, che sono isolati, che non hanno un collegamento con il resto dell’Italia e dell’Europa e che continuano a sperare che qualcosa possa essere fato. È giunto il momento di cambiare questo assetto politico regionale, di dare onore al merito e di far governare quest’Isola a chi davvero ha le capacità”. Lo ha detto a Sardegna Live l'eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ieri a Oristano per uno degli appuntamenti propedeutici per l'organizzazione dell'assemblea nazionale del nuovo partito.

Intervistato da Enrico Bessolo, dopo l'addio alla Lega, il generale parla del suo nuovo partito: Futuro Nazionale

“Futuro Nazionale è un partito identitario, è un partito di destra, ma una destra vera, seria, orgogliosa, non che si vergogna di fare la destra e rappresenta invece una sinistra non alla moda. Non una destra che ha paura delle istanze di destra e quindi presenta proposte deboli, che sono timide, che guardano al prossimo futuro invece di avere un respiro strategico. Futuro Nazionale volge proprio il suo sguardo al futuro e vuole avere come obiettivo quello di far tornare l’Italia alla sua grandezza storica. Un’Italia protagonista della storia mondiale”.

“Voglio dire alle persone è che adesso l’alternativa c’è”.

