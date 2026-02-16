Muravera fa i conti con i danni provocati dalla violenta tempesta di vento che tra il 12 e il 13 febbraio ha colpito il territorio. A pagare un prezzo alto sono gli agrumicoltori, che in poche ore hanno visto andare distrutto l’intero raccolto: migliaia di arance finite a terra, tra rami spezzati e alberi danneggiati.

Un colpo durissimo per il comparto agricolo locale, che rappresenta uno dei pilastri dell’economia del Sarrabus. Le immagini degli agrumeti raccontano di frutti disseminati sul terreno e di una stagione compromessa.

Verso la dichiarazione di calamità naturale

Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza. Il Comune ha comunicato che anche oggi sono continuate le operazioni di rimozione degli alberi caduti sulla viabilità comunale, con particolare attenzione alle zone maggiormente colpite.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute anche nell’area dei Giardini, mentre operai di ditte specializzate stanno continuando i lavori. In altre aree è entrato in azione anche il personale dell’Agenzia Regionale Forestas.

Gli interventi di taglio e messa in sicurezza risultano fondamentali per consentire a Enel di ripristinare le linee elettriche danneggiate. Il Comune è in costante contatto con l’azienda, che ha confermato l’invio di ulteriori operatori per accelerare il ritorno alla normalità.

Nella giornata odierna sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi per una ricognizione complessiva dei danni. La Giunta comunale si appresta a deliberare lo stato di calamità naturale in seguito alla tempesta.

Danni. Come presentare la richiesta di indennizzo

Intanto dal sito istituzionale del Comune è stata pubblicata la procedura per la segnalazione dei danni da calamità naturali. L’Agenzia Laore Sardegna curerà la gestione e l’erogazione degli eventuali indennizzi alle aziende agricole e zootecniche colpite.

Le segnalazioni dovranno essere presentate dalle imprese del settore agricolo ai Comuni entro dieci giorni dalla conclusione dell’evento calamitoso, esclusivamente attraverso gli applicativi informatici dedicati dell’Agenzia Laore, accessibili tramite SPID o previa registrazione.

Cimitero chiuso per motivi di sicurezza

Tra le conseguenze del maltempo anche la chiusura temporanea del cimitero comunale. La tempesta ha sradicato numerosi alberi, rendendo impossibile l’accesso in condizioni di sicurezza.

Nella giornata di ieri è stata effettuata una perizia tecnica per valutare la stabilità delle piante ancora presenti. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione degli alberi caduti, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e riaprire il cimitero quanto prima.

L’amministrazione comunale ha espresso rammarico per i disagi, assicurando il massimo impegno per risolvere le criticità emerse da quello che viene definito un evento eccezionale.