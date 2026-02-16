Macabra scoperta nel pomeriggio nel golfo interno di Olbia. Un corpo è stato ritrovato questo pomeriggio davanti al porto Isola Bianca, all'altezza del cantiere nautico Sardinia Yacht Service.

Ad individuare il cadavere ed effettuare le operazioni di recupero sono stati gli uomini della Capitaneria di porto, impegnati in queste ore insieme con le forze dell'ordine nell'identificazione del corpo, la cui identità resta per il momento ignota.

È di Giovanni Moscatelli, 88enne residente a Tarquinia (Viterbo), il cadavere. Dopo le verifiche di rito sull'identità del corpo riaffiorato con le mareggiate di questi giorni, si svolgeranno gli esami tecnici per accertare le cause del decesso dell'uomo, arrivato a Olbia l'11 febbraio a bordo di una nave partita dal porto di Civitavecchia e attraccata all'Isola Bianca.

Da qui l'uomo, che durante la traversata notturna aveva accusato un malore, è stato trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II e dalla struttura sanitaria ha fatto perdere le sue tracce allontanandosi. A denunciarne la scomparsa erano stati i familiari dal Lazio.