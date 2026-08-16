Un vero e proprio Ferragosto blindato nel Sassarese, dove il Comando Provinciale dei Carabinieri ha messo in campo un maxi servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’illegalità diffusa e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, garantendo sicurezza a residenti e turisti.

L’attività ha coinvolto le diverse articolazioni territoriali dell’Arma, affiancate dalle Squadre Operative Speciali del 9° Battaglione Sardegna, dalla Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. Particolare attenzione è stata riservata alle zone costiere e alle aree naturalistiche, dove i militari hanno operato anche con biciclette, scooter elettrici e con il quad elettrico in servizio sull’isola dell’Asinara.

Il dispositivo di controllo è stato rafforzato anche sul mare, grazie alle motovedette dislocate a Porto Torres e La Maddalena, mentre dall’alto è intervenuto il velivolo del 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia.

Otto arresti e 27 denunce

Il bilancio dei soli servizi effettuati nel periodo di Ferragosto parla di 8 persone arrestate e 27 denunciate in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie. Le contestazioni hanno riguardato, tra gli altri, furto aggravato, truffa aggravata, porto di armi od oggetti atti a offendere, guida in stato di ebbrezza, minacce, indebito utilizzo di carte di pagamento e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra gli interventi segnalati dai Carabinieri, il deferimento di due persone che avrebbero tentato di rubare capi di abbigliamento all’interno di un esercizio commerciale.

Controlli anche all’Asinara, dove quattro persone sono state sanzionate per essere entrate con il proprio natante in un’area protetta. Altre due sono state sanzionate dopo aver sostato con automezzi in una zona protetta caratterizzata da viabilità ristretta.

Dall’incendio di Mores all’arresto per evasione a Ittiri

Nel primo pomeriggio di giovedì 13 agosto, a Mores, i Carabinieri della Stazione di Torralba, intervenuti durante le operazioni di spegnimento di un incendio, hanno arrestato in flagranza un uomo, ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma comune da sparo e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Secondo quanto riferito dall’Arma, alla vista dei militari l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento minaccioso, circostanza che ha portato a un’accurata perquisizione nella sua abitazione. Qui sarebbe stata trovata una carabina ad aria compressa con energia cinetica superiore ai limiti previsti dalla legge e quindi assimilata a un’arma comune da sparo, oltre a due pistole a salve.

Nello stesso pomeriggio, a Ittiri, i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno arrestato un uomo per evasione. Il soggetto, già sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione. Le ricerche hanno permesso ai militari di rintracciarlo poco dopo all’interno di un’altra abitazione.

Maxi-sequestro di droga tra Olbia e Trinità d’Agultu

Particolarmente rilevante l’attività antidroga condotta a Olbia e Trinità d’Agultu, dove sono state arrestate in flagranza tre persone, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio.

A Olbia, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato un uomo e, al termine di una perquisizione, hanno trovato oltre 92 grammi di cocaina.

Ben più ingente il quantitativo sequestrato a Trinità d’Agultu durante la notte di Ferragosto. I Carabinieri della locale Stazione hanno controllato un uomo e una donna che viaggiavano a bordo di un camper, trovandoli in possesso di circa 512 grammi di ketamina, 287 grammi di speed, 265 grammi di marijuana parzialmente suddivisa in dosi, 98 grammi di MDMA in pastiglie, 66 grammi di MD, 45 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish e 5,4 grammi di funghi allucinogeni.

Nel camper sono stati inoltre recuperati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, sostanze da taglio e diversi preparati chimici e integratori. Tra questi, secondo quanto comunicato dai Carabinieri, anche barattoli contenenti ioduro di potassio, iodio, magnesio, glucosamina e carbone vegetale.

Sequestrate contestualmente anche due katane, una mazza da baseball e un coltello a serramanico.

Arresto anche a Sennori per maltrattamenti

Sempre nella notte di Ferragosto, a Sennori, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato in flagranza un uomo, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari o conviventi e tentata violazione di domicilio.

L’uomo, secondo la ricostruzione dell’Arma, stava tentando di forzare con un trapano la serratura dell’appartamento dell’ex convivente.

Oltre 5 mila persone controllate dall’inizio di agosto

Il bilancio complessivo dei servizi preventivi svolti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari dall’inizio del mese di agosto evidenzia oltre 5 mila persone identificate e 3.072 veicoli controllati, con 179 contravvenzioni al Codice della Strada.

Sul fronte del contrasto alla criminalità, i militari hanno eseguito complessivamente 19 arresti e denunciato in stato di libertà 121 persone.

Ingente anche il quantitativo di sostanze stupefacenti complessivamente recuperato e sequestrato: 558 grammi di marijuana e 1.460 piante, 512 grammi di ketamina, 297 grammi di cocaina, 287 grammi di speed, 270 grammi di hashish, 98 grammi di MDMA, 66 grammi di MD e 5,4 grammi di funghi allucinogeni.

Nel corso delle attività sono state inoltre sequestrate 18 armi e 52 munizioni, tra cui sette coltelli, cinque pistole scacciacani, due katane, due carabine ad aria compressa e una mazza da baseball.

Un dispositivo capillare che, durante uno dei periodi di maggiore affluenza turistica dell’estate, ha interessato strade, coste e aree naturalistiche del territorio sassarese con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire situazioni di pericolo.