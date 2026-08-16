Il personale della Guardia Costiera di Bosa ha condotto una mirata operazione ispettiva finalizzata al contrasto dell’abusivismo nel settore del diporto e del trasporto passeggeri. L’intervento è scaturito dalla costante attività di monitoraggio delle operazioni svolte all’interno del Circondario Marittimo.

Nel corso dell’attività, i militari hanno individuato e intercettato diverse unità da diporto impegnate nell’imbarco di passeggeri per escursioni turistiche a pagamento.

I successivi accertamenti hanno permesso di riscontrare, in diversi casi, l’assenza delle prescritte autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla normativa per lo svolgimento dei servizi di noleggio e locazione di unità da diporto.

Al termine delle verifiche, ai conduttori delle imbarcazioni sono state contestate le sanzioni amministrative previste dal Codice della nautica da diporto per l’esercizio abusivo di attività commerciale. Tra i soggetti sottoposti ai controlli, in alcuni casi, sono risultati anche dipendenti del settore pubblico.

L’operazione rientra nel più ampio quadro delle attività della Guardia Costiera volte a garantire la sicurezza delle persone trasportate, la salvaguardia della vita umana in mare e il rispetto delle regole a tutela della concorrenza leale tra gli operatori del settore.

I controlli proseguiranno con un costante presidio lungo tutto il litorale di competenza della Guardia Costiera di Bosa, con particolare attenzione al rispetto delle normative che disciplinano le attività commerciali e turistiche in mare.