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Si prospetta un'altra giornata di fuoco in Sardegna, dove un incendio è divampato oggi, domenica 16 agosto 2026, nelle campagne di Nuoro, precisamente in località Gameddari.
Il Corpo Forestale è intervenuto sul posto con il supporto di due elicotteri, decollati dalle basi elicotteristiche di Farcana e Anela.
A coordinare le operazioni di spegnimento è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Nuoro, impegnato nella gestione degli interventi per contenere e domare le fiamme.
Vista la zona impervia e di difficile accesso, si è reso necessario il supporto dell'elicottero Superpuma, proveniente dalla base di Alá dei Sardi.