Due diversi drammi familiari nelle ultime ore in Italia, con un omicidio nel Beneventano e un accoltellamento a Genova, dove un giovane è poi precipitato da una finestra.

A Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie, sua coetanea, al culmine di una lite. Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita.

I soccorsi sono intervenuti nell’abitazione, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il 75enne, invece, è stato soccorso e trasferito in ospedale in gravi condizioni.

A Genova, un secondo episodio ha coinvolto due fratelli. Un ragazzo di 26 anni avrebbe accoltellato la sorella di 18 anni e, poco dopo, sarebbe precipitato dalla finestra dell’abitazione, morendo.

La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Restano da chiarire le circostanze della caduta del 26enne: al momento non è ancora stato stabilito se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale.

Su entrambi gli episodi sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire quanto accaduto.